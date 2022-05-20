Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona eriyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek ve takip etmek isteyenler için Antalyaspor–Galatasaray maçı canlı izle | Antalyaspor–Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ANTALYASPOR–GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Antalyaspor - Galatasaray maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Antalya Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yapıyor.

ANTALYASPOR–GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

ANTALYASPOR–GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Antalyaspor - Galatasaray maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR–GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ