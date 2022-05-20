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Antalyaspor–Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Antalyaspor–Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor–Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona erecek.  Bu kapsamda Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Antalyaspor– Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Antalyaspor - Galatasaray maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'da başlayacak. 

Maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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