Antalyasporlu Turgay Germen Türkiye şampiyonu oldu

13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları planlandığı gibi 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde Karabük'te gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Antalyasporlu Turgay Germen Türkiye şampiyonu oldu

13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları planlandığı gibi 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde Karabük'te gerçekleşti. Son dönemde dağ bisikleti ile katıldığı yarışlarda arka arkaya birincilikler kazanan Antalyaspor'un başarılı sporcusu Turgay Germen, Karabük'ten de birincilikle ayrılarak 2023 Türkiye Şampiyonu unvanını da kazandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi tarafından organize edilen yarışların ilk günü 25 kilometrelik parkur pedallandı. İlk günün ardından yarışların ikinci ve son gününde 44 bisiklet sporcusunun katılımı ile Türkiye Maraton MTB Şampiyonası gerçekleşti.

Toplam 66 kilometrelik mesafeye sahip olan ve 3 turdan oluşan maraton mesafesini 1:49:32'lik süre ile tamamlayan 275 sırt numaralı Antalyasporlu Turgay Germen, elde ettiği bu derece ile Master Erkek 45 kategorisi birincisi ve genel klasman üçüncüsü olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Yarışların ardından dereceye giren bisikletçilere Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile protokol üyeleri tarafından madalyaları, kupaları ve Türkiye Bisiklet Milli Takımı forması takdim edilirken yarış sezonu boyunca kazandığı zaferlere Karabük'te bir yenisini daha ekleyen Germen, yarış sezonu değerlendirmesine göre de en ön sırada yer alarak 2023 Türkiye Şampiyonu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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