Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Podolski, şehre geliyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'da da bir dönem forma giyen Lukas Podolski ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Golcü futbolcu bu gece Antalya'ya gelecek.

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı yönetim bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski ile prensipte anlaştı. Kulübüyle yolları ayıran yıldız futbolcu bu gece 01.00'de Antalya'ya gelecek. Kırmızı-beyazlı yönetim Podolski ile yarın yapacağı son görüşmenin adından sözleşme imzalamayı planlıyor.

Kaynak: DHA