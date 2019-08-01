Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyonu geçti

TURİZMDE 2019'un "rekorlar yılı" ilan edildiği Antalya'ya, 7 ayda gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15,9'luk artışla 8 milyon 193 bin 924'e ulaştı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak ve 31 Temmuz arasında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15,9'luk artışla kente 8 milyon 193 bin 924 turist geldi. Temmuz ayında ise rakam, geçen yıla göre, yüzde 15,1'lik artışla 2 milyon 601 bin 928'e ulaştı.

İLK 3 RUSYA, ALMANYA VE UKRAYNA

7 aylık verilere bakıldığında, turistin en çok geldiği ülkeler sıralamasında, yüzde 12,4'lük artışla 2 milyon 976 bin turistle Rusya, ilk sırayı aldı. Toplam turistin yüzde 37,91'ine sahip Rusya'dan geçen seneye göre gelen turist sayısı, 329 bin 253 arttı. İkinci sıradaki Almanya'dan ise yüzde 18,70'lik artışla 1 milyon 326 bin 770 kişi geldi. Almanların toplam rakamdaki payı ise yüzde 16,90 oldu. Üçüncü sırada yüzde 5,86'lık paya sahip Ukrayna'dan yüzde 5,18'lik artışla 459 bin 822 turist geldi.

TEMMUZDA RUS AKINI

Turizm sezonunda "yüksek sezon" olarak adlandırılan yaz döneminin ikinci ayı temmuzda, kente gelen toplam 2 milyon 601 bin 928 turistin neredeyse yarısını yüzde 11,73 artış ve 863 bin kişi ile Ruslar oluşturdu. Ruslar, toplam turistin yüzde 34,49'unu oluşturdu. İkinci sırada ise yüzde 16,88'lik artış ve 385 bin kişi ile Almanlar yer aldı. Üçüncü ise yüzde 11,55 artış ve 140 bin kişi ile Ukrayna oldu.

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DHA