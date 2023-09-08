Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 11 milyonu geçti

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya gelen ziyaretçi sayısında ön görülerine paralel bir artış yaşandığını belirterek, "Ana pazarlarımızdan olan Rusya Federasyonu geçen yıla göre...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 11 milyonu geçti

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya gelen ziyaretçi sayısında ön görülerine paralel bir artış yaşandığını belirterek, "Ana pazarlarımızdan olan Rusya Federasyonu geçen yıla göre yüzde 32,5 oranında büyüyerek en yüksek pazar payına sahip milliyet oldu" dedi.

2023 yılı Ocak-Ağustos aylarında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 oranında artış gösterdiği bilgisini paylaşan Kavaloğlu, Ruslar'ın en fazla tercih ettiği tatil noktasının Antalya olduğuna dikkat çekti. Antalya'nın turizmde bir diğer büyük hacimli kaynak pazarı olan Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısının 2 milyonu aşarak geçen yıla göre yüzde 17,3 büyüme gösterdiğini kaydeden Kavaloğlu, "Almanya dünyada sayı ve harcama bakımından en büyük hacme sahip kaynak pazarlardan birisi durumunda. Bu pazardan daha yüksek beklentilerimiz var. Türkiye talebinin özellikle kış döneminde daha da artacağını bekliyoruz. Birleşik Krallık 1 milyona yaklaşan ziyaretçi sayısı ile Antalya için tüm zamanların rekorunu kırdı ve geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 oranında büyüdü" diye konuştu.

Polonya'nın, büyük potansiyel barındıran önemli bir kaynak olduğunu, yükselişini beklentileri doğrultusunda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 oranında artırarak milliyet pazar payında 4. sırada yer aldığını söyleyen Kavaloğlu şöyle devam etti: "Savaş nedeni ile büyük kayıp yaşadığımız Ukrayna da büyüme trendine girerek yüzde 100'ü aşan talep ile 10. sırada yer aldı. Kış döneminde de geçen yıla göre artış sürecinin devam etmesini bekliyoruz. Çalışmalarımız, turizm hareketlerinin 12 ay talep eğrisinin orantılı şekilde devam etmesi yönünde sürmektedir".

Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 11 milyonu geçti

Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 11 milyonu geçti

Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 11 milyonu geçti

Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 11 milyonu geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Emeklilere çift maaş alma imkanı geliyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Emeklilere çift maaş alma imkanı geliyor
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: ''Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyo''
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: ''Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyo''
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, OVP beklentilerini sıraladı ve uyardı: Üç önemli dayanak!
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, OVP beklentilerini sıraladı ve uyardı: Üç önemli dayanak!
Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı
Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı
Son Haberler
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar
Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak
Kredi kartı ile alışveriş yapanlara kötü haber! Yeniden düzenlemeye gidiliyor
Kredi kartı ile alışveriş yapanlara kötü haber! Yeniden düzenlemeye gidiliyor
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Müşterilerine duyurdu! Pizza restoran zinciri ‘Gel-Al’ servisinde indirim!
Müşterilerine duyurdu! Pizza restoran zinciri ‘Gel-Al’ servisinde indirim!
Emeklilere yeni müjde? SSK ve Bağ- Kur emeklisine Cumhuriyet Bayramı ve emekli ikramiye ödemesi, İşte muhtemel emekli maaş tablosu
Emeklilere yeni müjde? SSK ve Bağ- Kur emeklisine Cumhuriyet Bayramı ve emekli ikramiye ödemesi, İşte muhtemel emekli maaş tablosu
Petrolde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor! Faraşin Yaylası'ndan petrol müjdesi bekleniyor
Petrolde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor! Faraşin Yaylası'ndan petrol müjdesi bekleniyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!