Antalya’ya hayırseverden Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu

Vali Münir Karaloğlu hayırsever Hacı Cennet Çetin ile 16 derslikli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu için Protokol imzaladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun çağrısına kulak veren Antalyalı hayırseverler eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Vali Karaloğlu hayırsever Hacı Cennet Çetin ile Döşemealtı ilçesi, Çıplaklı Mahallesinde 16 derslikli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu için Protokol imzaladı. Antalya Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve hayırsever Hacı Cennet Çetin, oğulları Erdoğan Çetin ile Hasan Çetin de katıldı.

Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı mahallesine yapılacak 16 derslikli Özel Eğitim Merkezine "Hacı Cennet Çetin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi" ismi verilecek. Özel Eğitim Merkezi tamamlandığında, bölgede özel eğitim için önemli bir katkı olacağını belirten Vali Karaloğlu, "Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek ve onlara iletişim becerileri kazandırarak topluma kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu noktada protokolünü imzalayacağımız Özel Eğitim Merkezimizin şehrimize ve özel çocuklarımıza hayırlar getirmesini, nice güzel çocuğumuzun yetişmesine vesile olmasını diliyorum. İnşallah en kısa sürede okulumuzu tamamlayarak eğitim öğretime hazır hale getireceğiz" dedi.

Hayırsever Hacı Cennet Çetin'e teşekkür eden Vali Münir Karaloğlu, hayırseverin yaptığı hayırların kabul olmasını diledi. Okul Protokolü'nün imzalanmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Hacı Cennet Çetin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA