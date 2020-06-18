Antalya’ya yatırım yapan kazanıyor

Dünyanın dört bir yanında ilgi odağı olmayı sürdüren Antalya, gayrimenkul yatırımcısının da yüzünü güldürüyor. Özellikle pandemi sürecinden sonra konut alıcıları için tercih edilen şehirlerin en başında yer alan Antalya, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre gerçekleşen yüzde 25,4 değer artışıyla son bir yılda en yüksek değer artışı gösteren illerin başında geldi.

Türkiye'nin İstanbul'la birlikte dünyaya açılan en önemli iki marka şehrinden biri olan Antalya, yılda 100 binin üzerinde göç almasının yanı sıra Avrupalı Türkler başta olmak üzere yurt dışından pek çok yerli ve yabancı yatırımcının da gözdesi durumunda. Özellikle pandemi sonrasında kentte konut piyasası hareketlenirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre sadece son bir yıldaki konut değer artışı yüzde 25,4 olarak gerçekleşti. Konut değer artışının Türkiye ortalaması yüzde 16,7 olarak gerçekleşirken tatil için ev alanların yanı sıra ikinci evini Antalya'dan almak isteyenler, gelişen iş yaşamının da cazibesiyle kente gelenlerin oluşturduğu talep sonrası kentte artış yüzde 25,4 olarak gerçekleşti.

Metrekare fiyatları arttı

Gayrimenkul Borsası A.Ş tarafından hazırlanan 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre ise yatırımcısına en çok kazandıran ilin Antalya olduğu açıklandı. Yapılan araştırmaya göre, Antalya'da ortalama konut değeri yüzde 20 artarken, Türkiye gelinde konut değeri en fazla artış gösteren ilk 10 ilçe sıralamasına Antalya'dan 5 ilçe, ilk 20 ilçe sıralamasına da yine Antalya'dan 10 ilçe girdi. Rapora göre, tüm bu artan ilgi, metrekare fiyatlarının artmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl ortalama metrekare fiyatı 2 bin 511 TL olan Antalya'da, konutların fiyatı bu yıl yüzde 20'yi aşan bir artışla 3 bin 45 TL oldu.

Turizmin ve yatırımın kalbi; Antalya

Antalya'nın iklimi, ulaşım kolaylığı, doğası ve tarihiyle ön plana çıkan yaşanabilir şehir havası, daha sağlıklı yaşamı tercih eden kişilerin Antalya'dan konut sahibi olma tercihini oluşturuyor. Uluslararası havalimanına sahip olması, ülke içinde ve dışında yapılan günlük uçuşlar, kara, deniz ve hava yolu ulaşımının kolaylığı, her mevsim denize girilebilir havası, Saklıkent'te kayak aktivitesi gibi kültürel turizmin de başkenti olma özelliği taşıyan Antalya, hem yatırımcının hem de yerli ve yabancı turist için çekim merkezi durumunda.

Antalya'da konuta olan talep artarak devam edecek

2019 yılı verilerine göre yıllık 100 binin üzerinde göç alan Antalya son beş yılda olduğu gibi 2019 yılında da 30 binin üzerinde net göç aldı. Son beş yıldır olduğu gibi şehrin göç trendinin devam etmesi beklenirken bu durumun konuta olan talebi arttırarak devam ettirmesi beklenmektedir.

Kepez en hızlı kazandıran ilçe oldu

Endekslere göre,Antalya'da en hızlı kazandıran ilçeler arasında ise Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirildiği Kepez yer alıyor. Tamamlandığında dev şehir parkıyla, okulları, hastaneleri, Sur Cadde konseptiyle Antalya'nın Şanzelize'si olacak alışveriş caddesi ile 70 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehire ev sahipliği yapacak olan Kepez'in de yıldızı Antalya'yla birlikte yükseliyor. Ayrıca Antalya'da kira dönüşü ve amortisman süreleri dikkate alındığında ise, Mayıs 2020 sonu itibarıyla en hızlı geri dönüşe sahip ilçeler Kepez ve Muratpaşa olarak dikkat çekiyor.

Kredi kampanyasıyla talep arttı

Kamu bankalarının düşük faizli konut kredilerini fırsata çevirmek isteyenler özellikle markalı konut projelerini tercih ediyor. Bunların başında ise Sur Yapı Antalya Projesi geliyor. Antalya'nın aldığı bu rağbet, önümüzdeki günlerde daire fiyat artışının devam edeceğine işaret ediyor.

12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkanı

8 milyar TL yatırımla gerçekleşen projede ilk etabın inşaatının sonuna gelinirken Sur Yapı, kredi paketine "Rahat bir Nefes Al" kampanyasıyla destek veriyor. Hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral veren kampanyada, 15 yıla varan vade ile ilk 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0.64 faizle finansman sağlanıyor.

Antalya'da fiyatın yüzde 90'ı taksitlendiriliyor

Antalya Projesi'nde kişi başına verilen kredi miktarı azami 500 bin TL'yi buluyor. Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanıyor ve kalan yüzde 90'lık kısım ise 0.64 faiz uygulanarak 180 ay vade ile taksitlendiriliyor. Kampanya kapsamında ilk 12 ay taksit ödemesiz oluyor. Örneğin; Antalya Projesi'nin Sur Cadde etabında 60 m 1+1 bir dairenin liste fiyatı 236 bin TL. Liste fiyatı üzerinden yapılan yüzde 10 indirim sonrasında daire 212 bin 400 TL'ye gelmektedir. Kampanya kapsamında öncelikle 21 bin 240 TL peşinat alınmakta (ev bedelinin yüzde 10'luk kısmı), kalan tutar ise ilk 12 ay taksit ödemeksizin 13. Aydan itibaren aylık 1 bin 948 TL'dir.

Sağlık çalışanlarına indirim

Buna ilave olarak Sur Yapı, pandemiyle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarını unutmadı. Sur Yapı, "Rahat bi Nefes" almamızı sağlayan sağlık çalışanlarına aynı adlı kampanyasının avantajlarına ilave 15.000 TL'ye varan ek indirim sağlıyor. Buna göre sağlık çalışanlarına "Rahat Bir Nefes Al" kampanyasının tüm avantajlarına ilave olarak 1+1 ve 2+1 dairelerde 10.000 TL, 3+1 ve 4+1 dairelerde ise 15 bin TL ekstra indirim yapılıyor.

Kaynak: İHA