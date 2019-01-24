Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (5) - Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine

'Antalya'da fırtına" başlıklı haber ve eklerini, yeni gelişmelerle birlikte tek haberde toplayıp, yeniden veriyoruz.

------------------------

ANTALYA'da dün akşam başlayan sağanak ile fırtına, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saatteki hızı 100,5 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu, çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi. Bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Kumluca ve Finike ilçelerindeki hortum ise bölgedeki yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi. Kumluca'da Berivan Karakeçi (13), rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi, Finike'de ise 5 kişi yaralandı. Fırtına, Kemer, Kaş ve Korkuteli ilçelerinde de etkili oldu. Phaselis bölgesinde denizde oluşan hortumda otomobil, dereye uçtu. Araçtaki Buse Acar'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, devam fırtına ve yağış, kent merkezi ile ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç ve tabela devrildi. Konyaaltı ile Kepez ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı'na ise dev dalgalar ulaştı. Fırtına nedeniyle dev dalgalar, dalgakıranları döverken, turistler de dikkatle izledi. Sahil kenarında bulunan işletmelerin şemsiye ve masaları fırtınada yola savruldu. İlçede Çakırlar Mahallesi ile Hurma Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, su seviyesi artınca yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı'na bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki kreşin ise fırtına nedeniyle çatısı uçtu.

RÜZGARIN HIZI 100,5 KİLOMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezinde rüzgarın saatteki hızı 100,5 kilometreye kadar ulaştı. Son 24 saatte Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde metrekareye 240 kilogram, Döşemealtı ilçesi Dağbeli mevkisine ise 146 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağış ve fırtınanın saat 22.00'ye kadar süreceğini, vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı.

13 YAŞINDAKİ BERİVAN ÖLDÜ

Fırtınanın etkili olduğu Kumluca'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Berivan Karakeçi (13), rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri, tarım ve sera alanlarının zarar gördüğü belirtildi. Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri'nin çatısı uçtu. Antalya- Kumluca yolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye Kumluca Belediyesi, itfaiye, 112 ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri yönlendirildi.

'BÜYÜK BİR FELAKET VAR'

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Ciddi bir hortum var. Seralarda ve evlerde zarar var. Karatepe Stadyumu'nu tamamen yerle bir etti. Yıkılan evleri ve seraları dolaşacağız. Büyük bir felaket var. Hortum Kumluca'ya bağlı Camikırığı mevkisinden başlayıp Karatepe ve Kasapçayı mevkisine doğru ilerlemiş" dedi.

FİNİKE'DE 5 YARALI

Finike ilçesinde de yaklaşık 15 dakikalık dolu yağışının ardından hortum oluştu. Sahilkent Mahallesi'nden denizde başlayan hortum, karada bir süre ilerledikten sonra kayboldu. Hortumun bölgedeki tarım alanlarında ve yerleşim yerlerinde zarara yol açtığı kaydedildi. Sahilkent Mahallesi'nde etkili olan hortum portakal bahçelerini vurdu. Ağaçtaki portakallar yere dökülürken, bazı ağaçların dalları hortumun şiddetiyle kırıldı, bazı ağaçlar ise devrildi. Bölgede hortum nedeniyle 5 kişinin yaralandığı, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Fırtına nedeniyle Sahilkent Mahallesi'ndeki ASAT binasında da ciddi hasar oluştu.

'HORTUM DENİZDEN GELDİ'

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu da hortumun denizden geldiğini belirterek, "Sahilkent bölgesinde, Finike ile Kumluca yolunun tam ortasında bir yer. Yoldaki araçlar da dahil olmak üzere, vatandaşlar da dahil olmak üzere yaklaşık 100- 200 metre fırlatmış. 5 yaralımız var. Bunlardan biri Büyükşehir Belediyesi personelimiz. Sahile yakın olan bölgede hasar var. Büyükşehir hizmet birimine ait araçlar ve sivil araçlar da dahil 30'a yakın araç ciddi hasar görmüş. Bahçelerin arasına kadar büyük araçları, otomobilleri fırlatmış. Şu ana kadar ölüm haberi almadık. Ama 3 hemşehrimiz ağır yaralı. Geçen yıllarda da ciddi bir ağır felaket yaşadığımızda denizde 3-4 farklı hortumun ilerlediğini biliyoruz. Bu da muhtemelen aynı olmuş. ASAT hizmet binasının olduğu noktada ciddi hasar oluşmuş. Personel tam yemekteyken olmuş. Dışarıda olan birini de yaralamış" diye konuştu.

KAMYONET, RÜZGARDA DEVRİLDİ

Fırtına, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde de etkili oldu. Bölgedeki elektrik direkleri devrilirken, Mahalle Muhtarı Mustafa Kartın, yaklaşık 20 dönüme yakın serada zarar olduğunu söyledi. Kınık Mahallesi'nde de bazı seraların örtüsünü yırtan rüzgar ve fırtına, telefon tellerini kopardı. Toptancı Hali'nde, saat 12.00 sıralarında, Durmuş Kartın'a ait, park halindeki 07 SCA 94 plakalı kamyonet, şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yattı. Bu sırada boş olan kamyonet, çevredekilerin yardımıyla düzeltildi. Yeşilköy Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönüme yakın seranın plastik örtüsü de şiddetli rüzgar nedeniyle yırtıldı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

KORKUTELİ'DE DOLU YAĞDI

Diğer yandan Korkuteli'ne bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde, dolu ve şiddetli yağmur etkili oldu. Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle biriken sular, mahalleye giden yolu ulaşıma kapattı. İş makineleriyle bölgeye yönlendirilen Korkuteli Belediyesi ekipleri, çalışmaya başladı. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da inceleme yapmak üzere bölgeye geçti.

KEMER'DE DOLU; AĞVA DERESİ YÜKSELDİ

Kemer ilçesinde dün saat 22.00'de başlayan yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, Kuzdere Mahallesi'nin Kesmeboğazı mevkisinde dolu yağışı görüldü. Geçen yıl 16 Aralık'ta taşarak sele neden olan Ağva Deresi'nin yeniden taşma noktasına gelmesi, bölge sakinlerini tedirgin etti. Kemer Balıkçı Barınağı'nda da ise fırtına nedeniyle bir tekne battı. Dalgalar nedeniyle birbirine ve beton iskeleye çarpan teknelerde hasar oluştu. Bakım için kıyıya çekilen tekneler de rüzgarın etkisiyle devrildi.

HORTUM OTOMOBİLİ DEREYE UÇURDU

Phaselis bölgesinde denizde oluşan hortum ise Kuzdere Mahallesi'ne doğru ilerledi. Hortum park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi'ne uçurdu. Araçtaki Ayla Akın kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaklaşık 5 metreden suya düşen araçta kızı Buse Acar'ın bulunduğunu söyleyen Ayla Akın, gelen sağlık ekipleri tarafından Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KIZIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu sırada kıyıda görülen otomobilde Buse Acar'ı bulmak için Semih Şahin suya atladı. Aracın içini kontrol eden Semih Şahin, kimse olmadığını gördü. Şahin'in çıkmasından kısa süre sonra da araç suda sürüklenerek, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kemer Belediyesi ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yağış nedeniyle Kemer Belediyesi ekipleri yollarda çalışma başlattı. Sel felaketi yaşanmaması için önlemler alındı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yayla bölgesindekiler de yağmur nedeniyle olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

Kemer Devlet Hastanesi, fırtınada zarar gördü. Fırtına nedeniyle hastanenin camlarının büyük bölümü kırıldı. Hastane çatısında bulunan klima dış üniteleri, çatıyla birlikte uçtu. Hastanenin park yerinde bulunan ağaçlar, fırtına nedeniyle yerinden sökülüp otoparktaki araçların üzerine devrildi. Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Çiftçi, "Hastanemizi büyük bir fırtına vurdu. Çok şükür can kaybımız yok. Ancak ciddi derecede maddi kaybımız var. Klima dış ünitelerinin bulunduğu çatıyı fırtına uçurdu. Hastane personelini tahliye ettik. Acil servis dışındaki tüm hizmetler durdu. Yatan hastalarımız 112 ile başka hastanelere sevk edildi. Uzun yıllardır burada görevdeyim. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diye konuştu.

YOLA KAYA PARÇASI DÜŞTÜ

Korkuteli- Antalya yolunun Cehennem Deresi mevkisinde yola kaya parçası düştü. Sabaha karşı meydana gelen olayın ardından trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda önlem alındı. Kaya parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA