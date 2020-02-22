Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren ekip Türk Üssü'ne ulaştı

ANKARA (AA) - Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren bilim heyeti, geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaştı. Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, zorlu koşullar altında gerçekleşen seyahatin ardından kıtaya ayak bastıklarını ve bilimsel faaliyetlerin başladığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antarktika'da Dismal Adası'na GNSS istasyonunun kurulmasının ardından seferine devam eden Türk Bilim Heyeti, geçen yıl faaliyete geçen geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaştı.

Bilim heyetinin üsse ulaşmasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi. Bilim heyetini adada üs ve çevresini Türk ekibiyle paylaşan penguen ve foklar karşıladı.

Heyet, yolculuğun tüm aşamalarını takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a üsse ulaştıklarının bilgisini verdi.

Bilim heyeti daha sonra Başar liderliğinde bölgeyi tanıma turu gerçekleştirdi. Bilim heyeti araştırma yapacakları bölgelerle ilgili fizibilite çalışması yaptı.

Başar, zorlu doğa koşulları ve anlık değişen meteorolojik durumlara rağmen seferin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Horseshoe Adası’nda iki adet GNSS istasyonu kuracağız. Aynı zamanda bir yıl önce kurduğumuz meteoroloji istasyonumuzun bakımını yapacağız. Bilimsel çalışmalarda da göl ve deniz suyu örneklemesi yapılacak. Ayrıca karadan da toprak, taş, bitki örnekleri de alınacak. Bu yıl Belarus ve Bulgaristan’dan gelen iki bilim insanı da bizimle birlikte çalışıyor. Diğer ülkelerle iş birliklerine çok önem veriyoruz."

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda 4. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenleyen Türkiye, kurduğu geçici üsle Antarktika'daki araştırmalarını bir üst seviyeye çıkarmayı ve danışman ülke statüsüne geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA