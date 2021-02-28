Antartika'nın batısında dev buz kütlesi koptu!

Araştırmacılar, Manhattan Adası'nın 20 katı büyüklüğünde olan Antartika'nın batısındaki Brunt Buz Sahanlığı'ndan, bir buz kütlesinin koparak ayrıldığı duyurdu. Söz konusu buz kütlesinin 1270 kilometrekarelik olduğu biliniyor.

Sputniknews'de yer alan habere göre buz sahanlığının kuzey kısmında Kasım 2020'de meydana gelen yarık gelişerek kopma noktasına geldi.

Araştırmacılar, Manhattan Adası'nın 20 katı büyüklüğündeki kütlenin sürüklenerek kıyıdan uzaklaşabileceği veya buz sahanlığı yakınında yerini koruyabileceğini belirtti.

'DOĞAL SÜRECİN BİR PARÇASI'

Uzmanlar, kopuşun doğal sürecin parçası olduğunu belirtirken, küresel iklim değişikliği sebebiyle sıcaklık değişimlerinin etkisine dair sonuçlara varmak için daha kapsamlı araştırma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

150 metre kalınlığındaki Brunt Buz Sahanlığı, Antartika kıyısında her yıl 2 kilometre batıya doğru sürükleniyor. Bu hareketin sonucu olarak bölgede buz dağları ve büyük buz kütleleri oluşuyor.