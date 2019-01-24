ANTBİRLİK’ten çiftçiye yılın ilk fark müjdesi

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) 2017/2018 İş Yılı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Yavuz, depolarda bulunan 2 bin 100 ton pamuğu satarak çiftçiye 2019 yılının ilk fark ödemesini yapacaklarını belirtti.

ANTBİRLİK, 2017-2018 İş Yılı Genel Kurul Toplantısı Aksu ilçesinde bulunan tesislerde yapıldı. Toplantıya ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıçı, üreticiler ve davetliler katıldı. Genel Kurul'da 25 madde görüşülerek oy birliği ile onayladı. Kurulda katılımcılara seslenen ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, "Kayyum olarak atandığım zaman burada bazı şeylerin yavaş gittiğini gördük. Yıllarca yapılan genel kurullar dosya altı olmuş. Burası benim babamın tapulu malı değil. ANTBİRLİK'i 90 milyon TL borçla aldık. Bankaya gidiyoruz, ödeme gelmiş banka para vermiyor. İpoteksiz bir metrekare yer kalmamış. Derdimizi başka yerlere anlattık. Ödeme yapamadığımızı söyledik. Her zaman ortakların daha fazla olmasını savundum" dedi.

"Çiftçi ne ekerse biz yanındayız"

"Burası çiftçinin yeridir. Bizim amacımız çiftçinin arkasında olmaktır" diyen Yavuz "Çiftçi ne ekerse biz yanındayız. Destek vereceğiz. Serik Kooperatifi biz kayyuma gelmeden önce 10 bin ton pamuk alırken bir anda bu 8 bin tona düştü. Bunları belgesi var. Biz buraya geldik ise çiftçinin hakkını savunacağız. Hukuki olarak bunu sonuna kadar götüreceğiz. Kuruşuna kadar çiftçinin hakkını alacağım. Bizim için 400 dönüm pamuk eken çiftçi ile 10 dönüm pamuk eken çiftçi ortaklıkta aynıdır. 5 pamuk toplama makinesi aldık. Bir yıl önce alınan bu 5 pamuk toplama makinesi parasına şuanda 3 tane alınabiliyor" ifadelerini kaydetti.

"46 milyon 800 bin TL'ye yakın katkı sağladık"

Önceki yönetimin 70-80 bin TL'ye kuruma ait arsaları sattığını ifade eden Yavuz, "Bunların Genel Kurul'da kararını alıp takipçisi olacağız. Bu yapılan işleri sonuna kadar takip edeceğiz. Bu sezon pamuk hasadımız iyi oldu. Kuruma 46 milyon 800 bin TL'ye yakın katkı sağladık. ANTBİRLİK'e 3 yıl garantili kamyonlar aldık. Önceki kamyonlar bir bozuldu mu masrafı 10 bin TL tutuyordu. 3 yıl hiç masraf etmeden kullandığımız kamyonları 3 yıl sonra satar yeni araçlar alırız. Bu yıl şu anda depolarımızda 2 bin 100 ton pamuğu satmadık. Piyasa koşullarının biraz daha düzelmesini bekliyoruz. Bu 2 bin 100 ton pamuğun satışından elde edilen gelirle çiftçimize bir fark ödemesi daha yapacağız. Daha önce bu kuruma ait 13 tane arsayı 3 yılda satmışlar. Bunların bir tanesinde bizim imzamız yok" değerlendirmesini yaptı.

Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca ise, "Allah çiftçinin hakkını bir kuruş yiyene o parayı hayır etmez. Ben de bir çiftçinin kızıyım. Ben de pamuk çapaladım. Sizin haklarınızı çok iyi biliyorum. Size haklarınızın arkasında olun" dedi.

Kaynak: İHA