Ante Bajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Bajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Bajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Bajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Bajic 22 Ağu 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Bajic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Ante Bajic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Bajic'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ante Bajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Bajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Bajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Bajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Burghausen Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Burghausen U17

1 Temmuz 2013 yılında Burghausen U19

1 Ocak 2014 yılında Gurten

1 Temmuz 2018 yılında SV Ried

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien

Ante Bajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Bajic şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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