Ante Bekavac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Bekavac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Bekavac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Bekavac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Bekavac 29 Ocak 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Bekavac Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ante Bekavac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Bekavac'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ante Bekavac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Bekavac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ante Bekavac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Bekavac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2016 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

21 Temmuz 2021 yılında NK Dugopolje

8 Şubat 2022 yılında Hajduk Split

9 Şubat 2022 yılında Croat. Zmijavci

30 Haziran 2022 yılında Hajduk Split

4 Ağu 2022 yılında Croat. Zmijavci

Ante Bekavac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Bekavac şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.