Ante Blazevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Blazevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Blazevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Blazevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Blazevic 5 Mayıs 1996 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Blažević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Blazevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Ante Blazevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Blazevic'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ante Blazevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Blazevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Blazevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Blazevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2013 yılında Hajduk U19

1 Ağustos 2014 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2017 yılında Junak Sinj

31 Ağustos 2017 yılında VfV Hildesheim

30 Ağustos 2018 yılında NK Brezice 1919

26 Şubat 2019 yılında Celik Zenica

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2022 yılında Levski Sofia

Ante Blazevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Blazevic şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ante Blazevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Omladinac Vranjic (2006-2007), Kaštel Sućurac (2007), Omladinac Vranjic (2007-2008), HNK Hajduk Split (2008-2014)

Hırvatistan U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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