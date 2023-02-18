Ante Bolanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Bolanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Bolanca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Bolanca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Bolanca 12 Mart 2003 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Bolanča şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Bolanca Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ante Bolanca, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Bolanca'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ante Bolanca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Bolanca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Bolanca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Bolanca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2016 yılında HNK Sibenik Jgd

1 Temmuz 2018 yılında HNK Sibenik U17

1 Temmuz 2020 yılında HNK Sibenik U19

1 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

26 Ağu 2022 yılında Zagora Unesic

18 Ocak 2023 yılında HNK Sibenik

Ante Bolanca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Bolanca şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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