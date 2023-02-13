Ante Budimir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Budimir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ante Budimir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ante Budimir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ante Budimir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Budimir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ante Budimir

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Budimir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Budimir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Budimir 22 Temmuz 1991 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Budimir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MG MEDIATOR TRANSFER yapmaktadır. Ante Budimir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ante Budimir'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ante Budimir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/budimir__ante/

Ante Budimirboyu ve yaşı kaç

Ante Budimir Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ante Budimir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ante Budimir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Budimir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında LASK

1 Ekim 2008 yılında Kulüpsüz

21 Ağu 2009 yılında HNK Gorica

28 Ocak 2011 yılında Inter Zapresic

5 Temmuz 2013 yılında NK Lokomotiva

4 Ağu 2014 yılında St. Pauli

31 Ağu 2015 yılında Crotone

30 Haziran 2016 yılında St. Pauli

1 Temmuz 2016 yılında Crotone

5 Temmuz 2016 yılında Sampdoria

5 Temmuz 2017 yılında Crotone

30 Haziran 2018 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2018 yılında Crotone

15 Ocak 2019 yılında Mallorca

30 Haziran 2019 yılında Crotone

1 Temmuz 2019 yılında Mallorca

5 Ekim 2020 yılında Osasuna

30 Haziran 2021 yılında Mallorca

1 Temmuz 2021 yılında Osasuna

Ante Budimir kimdir

Ante Budimir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Budimir şuan Osasuna takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Ante Budimir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 17 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ante Budimir nereli

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