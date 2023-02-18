Ante Capin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Capin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ante Capin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ante Capin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ante Capin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Capin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Capin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Capin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Capin 13 Aralık 1985 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Ćapin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Capin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ante Capin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 2 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Ante Capin'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ante Capinboyu ve yaşı kaç

Ante Capin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Capin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ante Capin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Capin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2006 yılında NK Vinogradar

1 Temmuz 2008 yılında Croat. Zmijavci

1 Temmuz 2009 yılında RNK Split

23 Ağu 2010 yılında NK Imotski

31 Aralık 2010 yılında RNK Split

1 Şubat 2012 yılında NK Imotski

27 Ağu 2012 yılında Croat. Zmijavci

17 Ağu 2018 yılında Zmaj Makarska

2 Ağu 2019 yılında Croat. Zmijavci

Ante Capin kimdir

Ante Capin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Capin şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Ante Capin nereli

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