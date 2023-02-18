Ante Crnac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Crnac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Crnac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Crnac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Crnac 17 Aralık 2003 tarihinde Sisak şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Crnac Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Ante Crnac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Crnac'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ante Crnac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Crnac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Crnac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Crnac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2013 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

24 Ocak 2022 yılında Slaven Belupo

Ante Crnac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Crnac şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Ante Crnac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 24 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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