Ante Erceg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Erceg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Erceg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Erceg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Erceg 12 Aralık 1989 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Erceg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vukmil Vukmirica yapmaktadır. Ante Erceg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Erceg'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ante Erceg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Erceg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ante Erceg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Erceg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2006 yılında RNK Split U19

1 Temmuz 2008 yılında RNK Split

29 Ocak 2010 yılında Junak Sinj

30 Haziran 2010 yılında RNK Split

12 Ocak 2016 yılında Balıkesirspor

7 Temmuz 2016 yılında Hajduk Split

7 Ocak 2018 yılında Shabab Al-Ahli

1 Temmuz 2018 yılında Bröndby IF

22 Ocak 2020 yılında Esbjerg fB

31 Temmuz 2020 yılında Bröndby IF

20 Ağu 2020 yılında NK Osijek

30 Haziran 2022 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2022 yılında Debrecen

4 Ağu 2022 yılında NK Istra

Ante Erceg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Erceg şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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