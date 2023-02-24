Ante Hrkac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Hrkac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ante Hrkac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ante Hrkac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ante Hrkac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Hrkac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ante Hrkac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Hrkac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Hrkac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Hrkac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Hrkac 11 Mart 1992 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ante Hrkač şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Hrkac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mediastar International Group yapmaktadır. Ante Hrkac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ante Hrkac'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ante Hrkac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Hrkac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ante Hrkac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Hrkac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2011 yılında GOSK Gabela

25 Şubat 2013 yılında Br. Mostar

7 Mart 2014 yılında Mayrhofen

11 Ağustos 2014 yılında NK Vitez

17 Ağustos 2015 yılında Segesta Sisak

5 Şubat 2016 yılında NK Lokomotiva

12 Şubat 2016 yılında NK Lucko

30 Haziran 2016 yılında NK Lokomotiva

18 Temmuz 2016 yılında Celik Zenica

15 Haziran 2017 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2017 yılında KF Teuta

29 Temmuz 2018 yılında Al-Qaisumah FC

4 Ocak 2019 yılında Siroki Brijeg

1 Eylül 2020 yılında Novara

23 Ağustos 2021 yılında Mladost

1 Temmuz 2022 yılında FK Tuzla City

1 Ocak 2023 yılında Velez Mostar

Ante Hrkac kimdir

Ante Hrkac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Hrkac şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Ante Hrkac nereli

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