Ante Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Kovacevic 5 Ekim 1998 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Kovačević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Kovacevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ante Kovacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 26 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Ante Kovacevic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ante Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Kasım 2011 yılında Adriatic Split

10 Ağu 2015 yılında Hajduk U19

31 Ağu 2017 yılında MTV Gifhorn

16 Mart 2018 yılında NK Dubrava ZG

4 Mart 2019 yılında NK Rogaska

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2020 yılında P. Biograd

26 Ağu 2020 yılında NK Dugopolje

Ante Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Kovacevic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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