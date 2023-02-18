Ante Kozina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Kozina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Kozina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Kozina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Kozina 20 Haziran 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Kozina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ante Kozina, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Kozina'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ante Kozina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Kozina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Kozina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Kozina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

9 Ağu 2022 yılında NK Kustosija

Ante Kozina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Kozina şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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