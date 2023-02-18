Ante Kulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Kulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Kulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Kulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Kulis 17 Kasım 2000 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Kuliš şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Kulis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ante Kulis, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ante Kulis'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ante Kulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Kulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ante Kulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Kulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2018 yılında Dugopolje U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Dugopolje

17 Şubat 2020 yılında FC Nitra

27 Ağu 2020 yılında NK OSK Otok

9 Ağu 2021 yılında NK Dugopolje

15 Şubat 2022 yılında Hrv Dragovoljac

10 Ağu 2022 yılında NK Dubrava ZG

25 Ocak 2023 yılında Kety Bistrica

Ante Kulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Kulis şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.