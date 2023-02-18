Ante Matej Juric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Matej Juric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Matej Juric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Matej Juric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Matej Juric 26 Kasım 2002 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Matej Jurić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Matej Juric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Ante Matej Juric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Matej Juric'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ante Matej Juric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Matej Juric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Matej Juric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Matej Juric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2020 yılında NK Cepin

9 Temmuz 2021 yılında NK Belisce

5 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

Ante Matej Juric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Matej Juric şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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