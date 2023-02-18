Ante Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Matic 9 Ekim 2003 tarihinde Bjelovar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Matić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Matic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Ante Matic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ante Matic'nin NK Rudes ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ante Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2016 yılında NK Sesvete Jgd

1 Temmuz 2018 yılında NK Sesvete U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Sesvete U19

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb U19

14 Şubat 2022 yılında HNK Rijeka U19

14 Temmuz 2022 yılında CSKA-Sofia

19 Temmuz 2022 yılında Litex Lovech

31 Aralık 2022 yılında CSKA-Sofia

8 Şubat 2023 yılında NK Rudes

Ante Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Matic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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