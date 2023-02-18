Ante Orec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Orec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Orec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Orec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Orec 29 Ağu 2001 tarihinde Dubrovnik şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Oreč şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Orec Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ante Orec, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Orec'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ante Orec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Orec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Orec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Orec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Lokomotiva

23 Eylül 2020 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

21 Temmuz 2021 yılında NK Sesvete

1 Ağu 2022 yılında NK Kustosija

Ante Orec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Orec şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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