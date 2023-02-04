Ante Palaversa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Palaversa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ante Palaversa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ante Palaversa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ante Palaversa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Palaversa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ante Palaversa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Palaversa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Palaversa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Palaversa 6 Nisan 2000 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Palaversa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Ante Palaversa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Palaversa'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ante Palaversaboyu ve yaşı kaç

Ante Palaversa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ante Palaversa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ante Palaversa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Palaversa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split

31 Ocak 2019 yılında Man. City

5 Şubat 2019 yılında Hajduk Split

2 Temmuz 2019 yılında Man. City

3 Temmuz 2019 yılında KV Oostende

30 Haziran 2020 yılında Man. City

31 Ağu 2020 yılında Getafe

25 Ocak 2021 yılında Man. City

26 Ocak 2021 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2022 yılında Man. City

31 Ağu 2022 yılında Troyes

Ante Palaversa kimdir

Ante Palaversa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Palaversa şuan Troyes takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hajduk Split

Ante Palaversa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ante Palaversa nereli

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