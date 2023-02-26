Ante Puljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Puljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Puljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Puljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Puljic 5 Kasım 1987 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Puljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Puljic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. Ante Puljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ante Puljic'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ante Puljic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/puljic.a13/

http://www.facebook.com/anteandrea.puljic

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Ante Puljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Puljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ante Puljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Puljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2005 yılında Hajduk U19

14 Ağustos 2006 yılında NK Zadar

8 Ağustos 2011 yılında NK Lokomotiva

31 Ağustos 2011 yılında Dinamo Zagreb

31 Aralık 2011 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2012 yılında Dinamo Zagreb

7 Ocak 2013 yılında NK Lokomotiva

25 Ağustos 2013 yılında Dinamo Zagreb

26 Ağustos 2013 yılında NK Lokomotiva

1 Ocak 2014 yılında KAA Gent

21 Ağustos 2015 yılında FC Dinamo

30 Haziran 2016 yılında KAA Gent

20 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk

14 Ağustos 2018 yılında Al-Faisaly FC

5 Eylül 2019 yılında FC Dinamo

19 Temmuz 2021 yılında Bnei Sakhnin

Ante Puljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Puljic şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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