Ante Roguljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Roguljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Roguljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Roguljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Roguljic 11 Mart 1996 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Roguljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Roguljic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Ante Roguljic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 29 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ante Roguljic'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ante Roguljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Roguljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Roguljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Roguljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2010 yılında Adriatic Split

1 Temmuz 2013 yılında RB Salzburg

2 Temmuz 2013 yılında FC Liefering

30 Haziran 2015 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk Split

31 Mayıs 2016 yılında RB Salzburg

18 Temmuz 2016 yılında Admira Wacker

12 Ocak 2017 yılında RB Salzburg

30 Ocak 2017 yılında FC Wacker

30 Haziran 2017 yılında RB Salzburg

22 Ağustos 2017 yılında Pafos FC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2018 yılında AS Trencin

29 Eylül 2021 yılında Univ. Craiova

Ante Roguljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Roguljic şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Ante Roguljic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 11 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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