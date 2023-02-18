Ante Suto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Suto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Suto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Suto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Suto 19 Haziran 2000 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Šuto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Suto Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ante Suto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 17 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Ante Suto'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ante Suto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Suto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Suto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Suto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2014 yılında RNK Split Alt.

1 Temmuz 2015 yılında RNK Split U17

30 Ocak 2017 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U19

17 Ağu 2018 yılında Croat. Zmijavci

Ante Suto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Suto şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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