Ante Topic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Topic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Topic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Topic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Topic 7 Ocak 1990 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Topić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Topic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zeleni Centar Sport yapmaktadır. Ante Topic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 2 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Ante Topic'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ante Topic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Topic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Topic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Topic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Hrv Dragovoljac

20 Şubat 2015 yılında NK Maksimir

7 Ağu 2015 yılında Segesta Sisak

26 Temmuz 2016 yılında RNK Split

20 Ocak 2017 yılında NK Zagreb

21 Ağu 2017 yılında Spansko

15 Şubat 2018 yılında NK Zagreb

10 Ağu 2018 yılında P. Biograd

2 Ağu 2019 yılında NK Solin

Ante Topic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Topic şuan NK Solin takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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