Ante Vukadinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Vukadinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Vukadinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Vukadinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Vukadinovic 11 Ekim 2001 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Vukadinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Vukadinovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ante Vukadinovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Vukadinovic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ante Vukadinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Vukadinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Vukadinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Vukadinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2019 yılında NK Krsko U19

20 Ağu 2020 yılında NK HV Posedarje

23 Şubat 2021 yılında HNK Zadar

3 Ağu 2022 yılında NK Kustosija

Ante Vukadinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Vukadinovic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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