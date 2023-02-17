Antef Tsoungui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antef Tsoungui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antef Tsoungui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antef Tsoungui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antef Tsoungui 30 Aralık 2002 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antef Tsoungui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Antef Tsoungui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lommel SK futbol takımında oynamaktadır. Lommel SK takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antef Tsoungui'nin Lommel SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antef Tsoungui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antef Tsoungui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antef Tsoungui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antef Tsoungui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Brighton U18

1 Temmuz 2020 yılında Brighton U23

31 Ocak 2023 yılında Lommel SK

30 Haziran 2023 yılında Brighton U21

Antef Tsoungui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antef Tsoungui şuan Lommel SK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Antef Tsoungui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belçika U18 takımında 22 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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