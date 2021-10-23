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Antenli Balık ne demek, TDK'ya göre Antenli Balık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Antenli Balık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Antenli Balık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Antenli Balık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Antenli Balık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Antenli Balık ne demek, TDK'ya göre Antenli Balık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antenli balık ne demek? Antenli balık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antenli balık kelimesi. Peki antenli balık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antenli balık nedir, antenli balık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ANTENLİ BALIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antenli balık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre antenli balık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göğüs yüzgeçleri saplı, iskeleti kemikleşmiş, sırt yüzgeçleri uzamış kemikli bir tür balık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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