Anteo Osmanllari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anteo Osmanllari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anteo Osmanllari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anteo Osmanllari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anteo Osmanllari 11 Ekim 1998 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anteo Osmanllari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBM yapmaktadır. Anteo Osmanllari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anteo Osmanllari'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anteo Osmanllari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anteo Osmanllari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anteo Osmanllari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anteo Osmanllari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2017 yılında KF Korabi

1 Ocak 2018 yılında Skënderbeu U19

20 Ocak 2018 yılında KS Burreli

30 Haziran 2018 yılında KF Skënderbeu

1 Ağustos 2018 yılında KF Pogradeci

16 Eylül 2020 yılında KF Turbina

15 Ocak 2021 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2021 yılında KF Erzeni

Anteo Osmanllari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anteo Osmanllari şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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