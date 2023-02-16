Anthoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthoni 23 Ocak 2002 tarihinde Canela şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Anthoni Spier Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthoni Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NWS - Neis World Sports yapmaktadır. Anthoni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anthoni'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anthoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Inter U20

1 Ocak 2023 yılında Internacional

Anthoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthoni şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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