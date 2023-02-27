Anthony Akumu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Akumu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Akumu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Akumu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Akumu 20 Ekim 1992 tarihinde Rachuonyo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kenya uyrukludur.Gerçek adı da Teddy Akumu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Akumu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Anthony Akumu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anthony Akumu'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Anthony Akumu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Akumu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Akumu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Akumu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Gor Mahia FC

1 Ocak 2015 yılında Khartoum Club

1 Ocak 2016 yılında ZESCO United FC

15 Ocak 2020 yılında Kaizer Chiefs

2 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2023 yılında Sagan Tosu

Anthony Akumu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Akumu şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Anthony Akumu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kenya takımında 6 numaralı formasıyla 5 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 0 gol atmıştır.

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