Anthony Anioke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Anioke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Anioke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anthony Anioke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anthony Anioke {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anthony Anioke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anthony Anioke, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Anioke'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anthony Anioke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anthony Anioke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında Akwa United
Anthony Anioke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anthony Anioke şuan Akwa United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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