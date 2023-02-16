Anthony Barylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Barylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Barylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Barylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Barylla 1 Haziran 1997 tarihinde Gera şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Barylla Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Anthony Barylla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anthony Barylla'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anthony Barylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Barylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Barylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Barylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2012 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2014 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2016 yılında RB Leipzig II

1 Temmuz 2017 yılında FSV Zwickau

1 Temmuz 2019 yılında Saarbrücken

1 Temmuz 2021 yılında Aue

Anthony Barylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Barylla şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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