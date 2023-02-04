Anthony Briancon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Briancon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Briancon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Briancon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Briancon 28 Kasım 1994 tarihinde Avignon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Briancon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E CASTAGNINO yapmaktadır. Anthony Briancon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Briancon'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anthony Briancon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anthony Briancon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anthony Briancon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Briancon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Nîmes B

1 Temmuz 2014 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2022 yılında Saint-Étienne

Anthony Briancon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Briancon şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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