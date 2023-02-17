Anthony Burgisser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Burgisser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anthony Burgisser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anthony Burgisser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anthony Burgisser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Burgisser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Burgisser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Burgisser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Burgisser 8 Mayıs 1995 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Burgisser Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Somnia yapmaktadır. Anthony Burgisser, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Burgisser'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Burgisserboyu ve yaşı kaç

Anthony Burgisser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Burgisser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Anthony Burgisser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Burgisser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Luzern U21

6 Temmuz 2015 yılında SC Kriens

1 Temmuz 2022 yılında FC Bulle

Anthony Burgisser kimdir

Anthony Burgisser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Burgisser şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Le Mouret (bis 07/2007), FC Fribourg (07/2007 - 07/2011), SC Kriens (07/2011 - 07/2012), FC Luzern (07/2012 - 07/2015)

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Anthony Burgisser nereli

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