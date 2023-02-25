Anthony Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Caceres 29 Eylül 1992 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avustralya,Uruguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Caceres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Anthony Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Anthony Caceres'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anthony Caceres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anthonycaceres/

Anthony Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Central Coast

15 Ocak 2016 yılında Man. City

19 Ocak 2016 yılında Melbourne City

26 Temmuz 2017 yılında Man. City

27 Temmuz 2017 yılında Al-Wasl

30 Haziran 2018 yılında Man. City

1 Temmuz 2018 yılında Melbourne City

31 Aralık 2018 yılında Man. City

2 Ocak 2019 yılında Sydney FC

30 Haziran 2019 yılında Man. City

4 Temmuz 2019 yılında Sydney FC

Anthony Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Caceres şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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