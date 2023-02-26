Anthony Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Calderon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Calderon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Calderon 7 Ağustos 2000 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Leonardo Calderón García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Calderon Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Anthony Calderon'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anthony Calderon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Calderon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Calderon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Calderon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2017 yılında Uni. Católica B

1 Temmuz 2019 yılında Real Ávila

2 Ağustos 2021 yılında SD Aucas

Anthony Calderon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Calderon şuan SD Aucas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Deportivo Azogues (5/2014-12/2014, 3/2015-5/2015), SD Aucas (3/2016-12/2016), CS Norte América (-5/2014, 12/2014-3/2015, 5/2015-3/2016, 1/2017-8/2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.