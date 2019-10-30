Anthony Davis 40 sayı attı, Lakers evinde galip

NBA'de Los Angeles Lakers, yıldız basketbolcusu Anthony Davis'in 40 sayı attığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'ı 120-91'lik skorla mağlup etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Memphis Grizzlies'ı 120-91 mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetini aldı. Lakers'ta Anthony Davis 40 sayı, 20 ribaund, LeBron James 23 sayı, 8 asist ve Kentavious Caldwell-Pope 13 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki 3. mağlubiyetini yaşayan Memphis'te ise Ja Morant 16 sayı, 3 ribaund, Jonas Valanciunas 14 sayı, 11 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Miami Heat: 112 - Atlanta Hawks: 97

Denver Nuggets: 106 - Dallas Mavericks: 109

Los Angeles Lakers: 120 - Memphis Grizzlies: 91

Kaynak: İHA