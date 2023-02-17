Anthony De Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony De Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony De Freitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony De Freitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony De Freitas 10 Mayıs 1994 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Marie Gerard de Freitas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony De Freitas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DDMS yapmaktadır. Anthony De Freitas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 27 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Anthony De Freitas'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony De Freitas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/anthony.defreitas28

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Anthony De Freitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony De Freitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Anthony De Freitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony De Freitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Monaco U19

1 Temmuz 2013 yılında Monaco B

1 Temmuz 2015 yılında MDA Chasselay

31 Aralık 2015 yılında Monaco B

6 Ocak 2016 yılında Varzim

30 Haziran 2016 yılında Monaco B

1 Temmuz 2016 yılında Port Vale

11 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Chaux-de-Fonds

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2019 yılında FC Biel-Bienne

Anthony De Freitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony De Freitas şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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