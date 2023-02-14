Anthony Goelzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Goelzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Goelzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Goelzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Goelzer 12 Eylül 1998 tarihinde Lille şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anthony Didier Thomas Goelzer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Goelzer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anthony Goelzer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Goelzer'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Goelzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anthony Goelzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Goelzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Goelzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Valenciennes FC

5 Şubat 2019 yılında Grasshoppers

29 Temmuz 2021 yılında SC Kriens

7 Temmuz 2022 yılında FC Vaduz

Anthony Goelzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Goelzer şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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