Anthony Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Goncalves 6 Mart 1986 tarihinde Chartres şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Goncalves Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Léandre Chouya yapmaktadır. Anthony Goncalves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Goncalves'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anthony Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anthony Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2016 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2019 yılında SM Caen

5 Temmuz 2022 yılında Stade Lavallois

Anthony Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Goncalves şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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