Anthony Gordillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Gordillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Gordillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Gordillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Gordillo 30 Nisan 1994 tarihinde Salaverry şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Manuel Alberto Gordillo Vásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Gordillo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Anthony Gordillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Gordillo'nin Cusco FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Gordillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anthonygordillo7/

http://www.facebook.com/anthony.gordillo.5

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Anthony Gordillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Gordillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Anthony Gordillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Gordillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında César Vallejo

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2021 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

Anthony Gordillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Gordillo şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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