Anthony Herbert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Herbert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Herbert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Herbert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Herbert 18 Nisan 1998 tarihinde Brooklyn, NY şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Herbert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anthony Herbert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Herbert'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Herbert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Herbert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anthony Herbert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Herbert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında FD Knights

1 Ağustos 2020 yılında Red Storm

2 Şubat 2022 yılında FC Haka

Anthony Herbert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Herbert şuan FC Haka takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anthony Herbert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

New York Red Bulls

Trinidad ve Tobago takımında 6 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.